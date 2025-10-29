Addio a James Senese la leggenda del sax partenopeo del Neapolitan Power

Sbircialanotizia.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi piangiamo James Senese. Tutti. Voi che lo avete ascoltato una volta sola, noi che lo abbiamo inseguito per una vita. È morto a Napoli, il 29 ottobre 2025, a 80 anni. Una grave infezione polmonare lo ha portato via. Era ricoverato da più di un mese al Cardarelli: lo sapete, lo abbiamo seguito passo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

addio a james senese la leggenda del sax partenopeo del neapolitan power

© Sbircialanotizia.it - Addio a James Senese, la leggenda del sax partenopeo del Neapolitan Power

Approfondisci con queste news

addio james senese leggendaAddio a James Senese: la leggenda del jazz napoletano e dei Napoli Centrale - Sassofonista di straordinario talento, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale e ... Secondo msn.com

addio james senese leggendaMorto James Senese: addio alla leggenda del sax napoletano - James Senese è morto all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero presso ... Si legge su lifestyleblog.it

Addio a James Senese, leggenda del sax e della musica napoletana - È scomparso all’età di 80 anni James Senese, sassofonista e figura iconica della musica italiana, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, Addio a James Senese, leggenda del sax e della ... marigliano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Addio James Senese Leggenda