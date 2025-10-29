Addio a James Senese la leggenda del sax partenopeo del Neapolitan Power

Oggi piangiamo James Senese. Tutti. Voi che lo avete ascoltato una volta sola, noi che lo abbiamo inseguito per una vita. È morto a Napoli, il 29 ottobre 2025, a 80 anni. Una grave infezione polmonare lo ha portato via. Era ricoverato da più di un mese al Cardarelli: lo sapete, lo abbiamo seguito passo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Addio a James Senese, la leggenda del sax partenopeo del Neapolitan Power

