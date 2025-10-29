addio a james senese il sax che parlava napoletano

ABBONATI A DAYITALIANEWS Napoli perde una delle sue voci più vere. Napoli dice addio a James Senese, è morto oggi, 29 ottobre 2025, all’ospedale Cardarelli, stroncato da una polmonite a 80 anni. Ma per chi lo ha ascoltato anche solo una volta, James era eterno: la sua musica vibrava di vita, dolore e passione, proprio come la sua Napoli. Non è solo un artista che se ne va: è un pezzo di Napoli che si spegne. Perché James non rappresentava soltanto la musica, ma l’anima stessa della città. Un figlio del mondo. Nato Gaetano Senese il 6 gennaio 1945 al Parco Ice-Snei di Miano, era figlio di una donna napoletana e di un soldato afroamericano del North Carolina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

