Addio a James Senese | il sassofonista e compositore aveva ottant’anni

È morto, all’età di ottant’anni, il compositore e sassofonista James Senese. Da circa un mese era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. A dar la notizia è stato l’amico e collega Enzo Avitabile, attraverso un post sui social: «Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre». Chi era James Senese. All’anagrafe Gaetano Senese, è nato a Napoli il 6 gennaio 1945; era figlio di un militare afroamericano di nome James Smith, che dopo due anni abbandonò la famiglia per tornare negli Stati Uniti, e di una donna partenopea, Anna Senese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

