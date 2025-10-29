Addio a James Senese | il sassofonista e compositore aveva ottant’anni
È morto, all’età di ottant’anni, il compositore e sassofonista James Senese. Da circa un mese era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. A dar la notizia è stato l’amico e collega Enzo Avitabile, attraverso un post sui social: «Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre». Chi era James Senese. All’anagrafe Gaetano Senese, è nato a Napoli il 6 gennaio 1945; era figlio di un militare afroamericano di nome James Smith, che dopo due anni abbandonò la famiglia per tornare negli Stati Uniti, e di una donna partenopea, Anna Senese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Addio James Senese: dalla musica alla cultura e allo sport, il cordoglio di Napoli - X Vai su X
Addio a James Senese. Il musicista, fondatore dei Napoli Centrale e colonna portante del Neapolitan Power ha visto come momento decisivo della sua carriera l'incontro con Pino Daniele. Quando lo ingaggiò, intuendone il talento, gli comprò un basso e lo arr - facebook.com Vai su Facebook
Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Come scrive libero.it
Addio a James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele e fondatore dei Napoli Centrale - Dopo lo scioglimento dei Napoli Centrale, nel 1983, iniziò la carriera da solista di James Senese. Segnala tg.la7.it
Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni - La musica italiana e napoletana perde uno dei suoi più grandi innovatori. Scrive iltempo.it