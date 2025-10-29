Addio a James Senese il sassofonista aveva 80 anni

(Adnkronos) – La musica italiana e napoletana perde uno dei suoi più grandi innovatori. È morto a Napoli, all’età di 80 anni, James Senese, sassofonista, compositore e anima dei Napoli Centrale. Il decesso è avvenuto a seguito di gravi interferenze legate a una polmonite che lo aveva colpito poco tempo fa. Con lui . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni

