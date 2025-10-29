Tempo di lettura: < 1 minuto E’ morto all’età di 80 anni il musicista James Senese, stroncato da una polmonite contro la quale stava lottando dallo scorso settembre. Il sassofonista partenopeo era ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo l’insorgere di una infezione. Era nato il 6 gennaio del 1945 e nel corso del tempo aveva saputo ritagliarsi uno spazio importante nel palcoscenico musicale italiano e internazionale. Il suo nome è legato al gruppo Napoli Centrale da lui fondato e che ha raccontato le gioie, i dolori e la forza della sua città. Tante le collaborazioni con star della musica mondiale come Bob Marley, Art ensemble of Chicago, Gil Evans, Tullio De Piscopo e Pino Daniele del quale è stato a lungo il sassofonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Addio a James Senese: il musicista si è spento a 80 anni, l’annuncio social di Enzo Avitabile