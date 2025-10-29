Addio a James Senese i funerali domani nella parrocchia di Miano
I funerali di James Senese si svolgeranno domani nella parrocchia Santa Maria dell’Arco in Piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano. I funerali di James Senese, morto nell’ospedale Cardarelli di Napoli, si terranno domani giovedì 30 ottobre alle ore 12:00 nella parrocchia Santa Maria dell’Arco in Piazza Madonna dell’Arco 8 a Miano, nel quartiere della periferia . 🔗 Leggi su 2anews.it
