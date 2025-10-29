Addio a James Senese | è morto a 80 anni il sassofonista di Pino Daniele che ha dato voce a Napoli
L'artista musicale, famoso per la sua collaborazione con il compianto cantante partenopeo, è scomparso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lutto nel mondo della musica italiana. James Senese, uno dei più grandi artisti jazz napoletani, è scomparso all'età di 80 anni. Ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, Senese è morto a causa di una polmonite. Il quadro clinico del musicista era già complicato e il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi. Sassofonista dal sound inconfondibile, Senese era considerato una delle voci più autentiche di Napoli. La carriera di James Senese e la collaborazione con Pino Daniele Nato nel 1945 con il nome di Gaetano Senese, figlio di una donna napoletana e un soldato afroamericano del North Carolina, Senese era orgoglioso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Nella giornata dell'addio a James Senese e dei tanti ricordi del mondo dello spettacolo, arriva anche l'annuncio della data delle esequie del musicista. Vai su Facebook
È morto James Senese: addio al padre del Neapolitan Power, sassofonista dei Napoli Centrale e sodale di Pino Daniele. Figlio della guerra, fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, uno dei musicisti più incredibili che l'Italia abbia mai avuto - X Vai su X
Addio a James Senese: è morto a 80 anni il sassofonista di Pino Daniele che ha dato voce a Napoli - L'artista musicale, famoso per la sua collaborazione con il compianto cantante partenopeo, è scomparso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo riporta movieplayer.it
Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni - Collaborò con Bob Marley, Gil Evans, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Av ... Come scrive vanityfair.it
Addio al sassofonista James Senese, aveva 80 anni - Padre del 'Neapolitan Power', con lui se ne va il suono di una Napoli ribelle e meticcia. ilcorrieredelgiorno.it scrive