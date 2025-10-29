Addio a James Senese | è morto a 80 anni il sassofonista di Pino Daniele che ha dato voce a Napoli

L'artista musicale, famoso per la sua collaborazione con il compianto cantante partenopeo, è scomparso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lutto nel mondo della musica italiana. James Senese, uno dei più grandi artisti jazz napoletani, è scomparso all'età di 80 anni. Ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli, Senese è morto a causa di una polmonite. Il quadro clinico del musicista era già complicato e il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi. Sassofonista dal sound inconfondibile, Senese era considerato una delle voci più autentiche di Napoli. La carriera di James Senese e la collaborazione con Pino Daniele Nato nel 1945 con il nome di Gaetano Senese, figlio di una donna napoletana e un soldato afroamericano del North Carolina, Senese era orgoglioso . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

