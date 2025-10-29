Addio a James Senese aveva 80 anni
NAPOLI, 29 OTTOBRE 2025 – Si è spento all’età di 80 anni James Senese, sassofonista e figura storica della musica napoletana e internazionale. Era ricoverato da oltre un mese nel reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove lottava contro una grave forma di polmonite. Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, Senese è stato una delle voci più autentiche del jazz-funk partenopeo. Fondatore dei Napoli Centrale, componente degli Showmen e colonna del super gruppo di Pino Daniele, ha segnato decenni di musica con il suo inconfondibile suono e la sua energia. 🔗 Leggi su Primacampania.it
