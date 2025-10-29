Addio a James Senese artista straordinario che ha saputo innovare la musica unendo sonorità Usa e tradizione napoletana

È morto James Senese, straordinario musicista napoletano e testimonianza incarnata di un pezzo di storia italiana. Senese aveva 80 anni, se l’è portato via una polmonite, per la quale era stato ricoverato a fine settembre all’ ospedale Cardarelli. La notizia della scomparsa è stata data sui social dall’amico Enzo Avitabile: «Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre». Addio a James Senese, musicista straordinario e grande innovatore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Addio a James Senese, artista straordinario che ha saputo innovare la musica unendo sonorità Usa e tradizione napoletana

Leggi anche questi approfondimenti

Addio James Senese: dalla musica alla cultura e allo sport, il cordoglio di Napoli - X Vai su X

Addio a James Senese. Il musicista, fondatore dei Napoli Centrale e colonna portante del Neapolitan Power ha visto come momento decisivo della sua carriera l'incontro con Pino Daniele. Quando lo ingaggiò, intuendone il talento, gli comprò un basso e lo arr - facebook.com Vai su Facebook

Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Si legge su libero.it

ADDIO JAMES SENESE - De Luca: "Ore davvero tristi, la nostra comunità che piange per la scomparsa di un suo figlio così talentuoso e amato" - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, scrive su Instagram dopo la morte di James Senese: "Ci ha lasciati James Senese, sassofonista straordinario, musicista, artista napoletano apprezza ... Lo riporta napolimagazine.com

Addio a James Senese, il sassofonista che ha fatto vibrare Napoli e il mondo - Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, James Senese inizia la sua carriera nel 1961 con il gruppo Gigi e i suoi Aster, per poi fondare negli anni Sessanta e Settanta ... Segnala giornaledipuglia.com