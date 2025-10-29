Addio a James Senes morto 80 anni per una polmonite lo storico sassofonista di Pino Daniele era in terapia intensiva dal 24 settembre

Il musicista era stato ricoverato lo scorso 24 settembre, ma i medici del Cardarelli di Napoli non sono riusciti a evitare il peggioramento del quadro clinico È morto James Senese, uno dei padri del neapolitan power e figura simbolo della musica napoletana. Il sassofonista si è spento all’osp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio a James Senes, morto 80 anni per una polmonite lo storico sassofonista di Pino Daniele, era in terapia intensiva dal 24 settembre

