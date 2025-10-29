addio a guidi il grande stopper chiamato jack

"Oggi è volato nei campi di calcio del cielo Silvano Guidi detto "Jack", un grande ’stopper’ dell’ Us Codigorese degli anni Sessanta", così lo ricordano sui social in tanti. Aveva 79 anni ed era ricoverato presso l’ex nosocomio codigorese a seguito di una grave malattia che l’aveva colpito e si è spento lunedì mattina. L’ultimo saluto gli verrà dato domani, alle 15,30, nella chiesa di San Martino nella cittadina di Codigoro. E’ unanime il cordoglio, soprattutto fra gli amanti di quel calcio fatto di passione, impegno e del sentirsi parte di una comunità. Quel calcio che portarono la società granata a disputare una storica finale alla fine del campionato di calcio 1970’71 valida per il passaggio in prima categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

