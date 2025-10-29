Addio a Gerardo Iannaccone pilastro della comunità di Bellizzi
Avellino, 29 ottobre 2025 – La comunità di Bellizzi piange la scomparsa di Gerardo Iannaccone, noto per il suo impegno sociale e culturale. Iannaccone, 85 anni, ha ricoperto ruoli importanti come cassiere e tesoriere in diverse realtà locali, distinguendosi per la serietà e la dedizione.Un punto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
