Addio a Franco Angioni il generale della missione in Libano | negli anni ’80 era famoso come Paolo Rossi
Addio al generale Franco Angioni. Il comandante della prima operazione militare italiana all’estero, quella del Libano nel 1982m si è spento a 92 anni. Un uomo che ha lasciato un segno profondo nella nostra cultura. Paracadutista e patriota. Nato a Civitavecchia nel 1993, Angioni fu allievo della Scuola militare Nunziatella dal 1949: ha poi frequentato l’accademia militare ed è uscito come sottotenente dell’Esercito italiano nel 1954. Nel 1960 fu promosso capitano. Dal 1966 al 1969 ha frequentato la Scuola di Guerra italiana e nel 1970 quella canadese, inoltre nel 1962 ha conseguito il brevetto di Ranger presso la Scuola Ranger dello U. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
