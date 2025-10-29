addio a carlo caroni mister gentiluomo

Da allenatore era l’artefice delle promozioni. Per la gente della Valdichiana un amico, un gentiluomo, una persona su cui contare per la disponibilità e la correttezza. E anche un amante della vita, da ogni profilo. Il ballo, le apparizioni televisive. Lascia un vuoto nella comunità di Sinalunga e dei dintorni Carlo Caroni, scomparso all’età di 81 anni. Una vita spesa nel calcio dilettantistico da condottiero spesso vittorioso, con otto passaggi di categoria, in un percorso che lo ha visto alla guida di diverse formazioni: gli inizi sulla panchina della Tempora Bettolle, quindi Foiano, Lucignano, Sinalunghese, Sansovino, Virtus Chianciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

