Ad Avellino Holyween 8.0 – preferisco il Paradiso | una festa per riscoprire i santi
Sabato 1 novembre, dalle 18 alle 19.30, l'Oratorio Anspi della Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine in Rione Mazzini ospiterà "Holyween 8.0 – preferisco il Paradiso", un evento dedicato ai bambini per celebrare la festa di Ognissanti.Invece dei tradizionali travestimenti di Halloween, i piccoli.
UNITÀ PASTORALE SAN PIETRO, SANT'EUSTACHIO E CALIANO DI MONTORO Ritorna la festa di Holyween, un momento speciale per prepararsi alla solennità di Ognissanti. Non Halloween, ma HOLY-WEEN, perché questo è il modo cristiano di vivere il m
