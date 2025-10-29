Ad Affari tuoi Sara sbaglia tutto il Dottore le fa un'offerta ridicola poi la imbarazza | Tornerai col tuo ex?

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 29 ottobre. Ha giocato Sara dal Friuli Venezia Giulia con il suo ex compagno Ruben. Il Dottore si è dato ai pettegolezzi: "Volete tornare insieme?". La partita è stata sfortunata sin da subito e le offerte, di conseguenza, sono state molto basse. 🔗 Leggi su Fanpage.it

