Approfondiamo un’opportunità straordinaria, acquistare e pagare in un secondo momento anche bollo auto, multe e altri versamenti. Se è un sogno non svegliateci perché le scadenze imminenti non sono mai piaciute. Gli ultimati per i pagamenti da dover ascoltare per evitare sanzioni, interessi, pignoramenti sono un vero incubo soprattutto quando avendo dovuto affrontare altre spese si è rimasti con pochi soldi in banca. Multe, bollo auto e i pagamenti pubblici in generale possono mettere in ginocchio i contribuenti. Somme onerose da dover versare entro determinate scadenze senza possibilità di dilazionamento, come si fa quando i soldi bastano a mala pena per i beni di prima necessità? Purtroppo sono tante le persone che ogni mese devono compiere una scelta tra cosa pagare e cosa rimandare perché i soldi non bastano per tutto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Acquista e a pagare ci pensi dopo, anche per multe, bollo auto e tant’altro: il nuovo metodo rivoluzionario