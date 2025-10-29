Acqua pubblica | gara pronta ora lo stop | Proroga subito e nuovo statuto
Un faldone da oltre 600 pagine, 16 documenti, 15 allegati con all’interno altrettanti allegati, frutto del lavoro a 40 mani di 20 funzionari dell’ Autorità idrica toscana, prossimo alla pubblicazione dopo 18 mesi di gestazione. Giusto un "paio di settimane", l’avviso del direttore generale Alessandro Mazzei, nell’audizione di ieri in commissione controllo di Palazzo Vecchio. Una volta online il bando di gara a doppio oggetto, si apriranno le danze per l’individuazione del nuovo socio privato di Publiacqua finalizzato al rinnovo della concessione del servizio idrico integrato nell’ato 3 Medio Valdarno, secondo i crismi della formula mista 70% socio pubblico e 30% privato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PAROLA AI CANDIDATI Roberto Fico riceve il dossier con le istanze di "Sviluppo Sud" su terzo settore, aree interne ed economia locale: le sue parole su sanità, trasporti, rischio Vesuvio e acqua pubblica. - facebook.com Vai su Facebook
Acqua pubblica: presto un'assemblea dell'Autorità Idrica Toscana? - Palagi (Spc); "Le risposte del Direttore Generale sono state chiare, nessuna decisione è stata presa finora" ... Segnala nove.firenze.it
Acqua pubblica, M5S: "Primi risultati dopo entrata in maggioranza: dietrofront del Comune di Firenze" - I primi risultati dell’ingresso del Movimento 5 Stelle in maggioranza regionale cominciano a farsi vedere: la linea dell’acqua pubblica ha vinto. Come scrive gonews.it
Gestione pubblica dell'acqua, 14 Comuni: "Soddisfatti per la presa di posizione di Firenze" - "Siamo molto soddisfatti per la recente presa di posizione di Firenze in favore del ritorno ad una gestione completamente pubblica dell’acqua. Da gonews.it