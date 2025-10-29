Acqua premi alle scuole per il contest ideato da Acea

Laverita.info | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande successo per la prima edizione del contest nazionale: «Alla ricerca della goccia perduta, riuso e risparmio dell’acqua» organizzata nelle scuole da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione del Merito alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e del presidente di Acea, Barbara Marinali. 🔗 Leggi su Laverita.info

