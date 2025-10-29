Acqua premi alle scuole per il contest ideato da Acea
Grande successo per la prima edizione del contest nazionale: «Alla ricerca della goccia perduta, riuso e risparmio dell’acqua» organizzata nelle scuole da Acea in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione del Merito alla presenza del ministro Giuseppe Valditara e del presidente di Acea, Barbara Marinali. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
Vince il Premio Libera Giovani la video inchiesta “Acqua in Bocca” di Marianna Donadio e Dora Farina, realizzata con il sostegno della tutor Cecilia Anesi, giornalista investigativa IrpiMediaedia. Questo Premio è stato assegnato dagli studenti e studentesse d - facebook.com Vai su Facebook
A lezione di educazione idrica con Acea. Premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta” - Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e la presidente di ACEA Barbara Marinali ... iltempo.it scrive
Acea porta l’educazione idrica tra gli studenti: premiate le scuole vincitrici del contest nazionale - Obiettivo: formare le nuove generazioni sull’uso consapevole dell’acqua. Segnala milanofinanza.it
ACEA: premiate le scuole vincitrici del contest nazionale “Alla ricerca della goccia perduta” - Marinali (ACEA): “Siamo orgogliosi di portare avanti insieme al Ministero dell’Istruzione quest’importante iniziativa, da quest’anno estesa in tutta Italia” ... Da affaritaliani.it