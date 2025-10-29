ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini dei Carabinieri di Acireale. I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno denunciato un 39enne pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di furto aggravato. La denuncia arriva al termine di un’indagine avviata dopo un colpo messo a segno lo scorso luglio all’interno dell’edificio che ospita gli uffici di una cooperativa incaricata della riscossione del pedaggio per la sosta delle auto all’interno del parcheggio dell’ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale. Il furto: un bottino “pesante” in monete. Subito dopo la denuncia della responsabile del servizio, i militari si sono messi al lavoro, acquisendo e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella struttura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Acireale, individuato il ladro che rubò l'incasso del parcheggio dell'ospedale