Acer il presidente Marco Bergonzi entra nel direttivo nazionale di Federcasa

Ilpiacenza.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Acer Piacenza, Marco Bergonzi, entra a far parte del direttivo nazionale di Federcasa, l’organismo che rappresenta a livello nazionale e internazionale oltre 80 enti che gestiscono il patrimonio Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), con l’obiettivo di promuovere politiche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

