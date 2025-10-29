Acea premia le scuole italiane per l’uso consapevole dell’acqua

Acea nelle scuole. Perché la cultura è un bene primario proprio come l’acqua e ci dev’essere, per i ragazzi, anche un’educazione idrica. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e Barbara Marinali, presidente di ACEA hanno premiato ieri le scuole vincitrici del contest nazionale 2024-2025 “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, nell’ambito del progetto ACEA Scuola Educazione idrica in cui si chiedeva di realizzare un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua. Da quest’anno l’iniziativa, finora rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di sei regioni con oltre 11mila adesioni -, è stata estesa a livello nazionale portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica: l’obiettivo è quello di formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della preziosa risorsa idrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

