Accusata di truffa ma era stato l' ex a usare i suoi documenti e il suo conto | assolta

È finita a processo con l'accusa di truffa: alla fine ha dimostrato la propria innocenza ed è stata assolta. Era stato l'allora fidanzato a "utilizzare la sua identità", perlomeno bancaria. Lei una sera aveva lasciato a casa di lui la borsa, con dentro documenti e carta di credito.

