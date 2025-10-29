accordi @ DISACCORDI | Al via da Napoli l’edizione 2025
Napoli si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio. Il via alla kermesse cinematografica è atteso il prossimo 3 novembre 2025 ed andrà avanti fino al 9 novembre, tra eventi speciali, proiezioni ed ovviamente con i vari concorsi legati al mondo dei cortometraggi. Per l’occasione l’ associazione Movies Event, ed i direttori artistici Pietro Pizzimento e Fabio Gargano hanno svelato il programma ufficiale che vi proponiamo integralmente qui di seguito. Il programma dell’edizione numero 22 di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondisci con queste news
“Putin non vuole tutta l’Ucraina perchè poi deve tenerla”. Il mio intervento ad ‘Accordi & Disaccordi’ ? Vai su Facebook
A NAPOLI - Al via accordi @ DISACCORDI-Festival Internazionale del Cortometraggio - Festival internazionale del cortometraggio, diretta artisticamente da Pietro Pizzimento e Fabio Gargano; Festival o ... Si legge su napolimagazine.com
Al via accordi @ DISACCORDI - Dal 3 al 9 novembre 2025 a Napoli la ventiduesima edizione di accordi @ DISACCORDI - Segnala napolivillage.com
Accordi & disaccordi, Rula Jebreal all'assalto di Giorgia Meloni: "Cosa c'è in questi fogli" - Nel giorno della manifestazione del centrosinistra per la Palestina ad Accordi & Disaccordi, il programma del Nove con Luca Sommi e Marco Travaglio, c'è ospite Rula Jebreal. Scrive iltempo.it