Napoli si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio. Il via alla kermesse cinematografica è atteso il prossimo 3 novembre 2025 ed andrà avanti fino al 9 novembre, tra eventi speciali, proiezioni ed ovviamente con i vari concorsi legati al mondo dei cortometraggi. Per l’occasione l’ associazione Movies Event, ed i direttori artistici Pietro Pizzimento e Fabio Gargano hanno svelato il programma ufficiale che vi proponiamo integralmente qui di seguito. Il programma dell’edizione numero 22 di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - accordi @ DISACCORDI | Al via da Napoli l’edizione 2025