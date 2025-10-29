Accoltellamento sulla Prenestina | fermato l' aggressore Era andato in ospedale a farsi medicare

C'è una svolta sull'accoltellamento di un 34enne marocchino avvenuto all'alba di martedì 28 ottobre a Roma. Un 28enne egiziano, infatti, è stato fermato dalle forze dell'ordine: è accusato di tentato omicidio.La vittima, trasportata in gravi condizioni al policlinico di Tor Vergata, ha riportato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

