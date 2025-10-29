Accoltella alla gola un 34enne e lo manda in ospedale | fermato per tentato omicidio un ragazzo di 28 anni

Fanpage.it | 29 ott 2025

Fermato e trasferito in carcere l'uomo che ieri ha accoltellato un 34enne in zona Prenestina: ha 28 anni, si trova a Regina Coeli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

