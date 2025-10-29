"Qui mi hanno trattato come un principe". Così disse don Giovanni Bosco, il sacerdote fondatore della congregazione Salesiana, che l’11 maggio 1882 giunse a Rimini, rimanendone profondamente affascinato e ponendovi le basi per quella che sarebbe stata, anni dopo, la grande storia dei Salesiani nella nostra città. La storia si ripete. È un riconoscimento che affonda le radici nel passato il Sigismondo d’oro che il Comune ha deciso di assegnare quest’anno alla comunità dei Salesiani Don Bosco di Rimini, che "con i suoi spazi religiosi, laici, educativi, accoglienti, messi a disposizione da oltre un secolo, soprattutto ai giovani, nel cuore di Marina centro, rappresenta un valore condiviso per tutta la città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Accogliamo tanti ragazzi nel nome di don Bosco"