Acciaierie Valbruna allarme rosso per 1.800 posti di lavoro
Sempre più tesa la situazione attorno al futuro delle Acciaierie Valbruna, colosso siderurgico con stabilimenti a Vicenza e Bolzano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Crisi Acciaierie Valbruna Bolzano (con riflessi su Vicenza): il Ministro Urso valuta l’uso della Golden Power - facebook.com Vai su Facebook
Acciaierie Valbruna, la proprietà impugna il bando per il sito di #Bolzano. L'eventuale chiusura in Alto Adige avrebbe gravi ripercussioni sull'impianto di Vicenza #IoSeguoTgr @TgrRai - X Vai su X
Crisi Valbruna: il governo valuta il Golden Power. Interrogazione M5S a Roma - Cresce la preoccupazione sulle sorti della Acciaierie Valbruna a seguito del bando che la Provincia di Bolzano ha messo in gara il terreno sul quale ha ... Secondo ecovicentino.it
Oltre 2mila manifestanti sfilano a sostegno delle acciaierie - Imponente manifestazione a Bolzano a sostegno delle acciaierie Valbruna, il cui futuro è incerto da quando la Provincia ha deciso la messa al bando di una nuova concessione per il terreno occupato ... Lo riporta rainews.it
Kompatscher, fatto il possibile per le Acciaierie Valbruna - "Per quanto riguarda la permanenza delle Acciaierie Valbruna a Bolzano, come Provincia abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, sfruttando i margini di intervento a nostra disposizione. Da ansa.it