Accensione riscaldamento a Roma nel 2025-26 | date e orari in zona D

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il primo novembre a Roma riparte la possibilità di accendere i termosifoni fino al 15 aprile 2026 per 10 ore al giorno: la temperatura massima consentita è di 20 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

accensione riscaldamento roma 2025A Roma riscaldamento ridotto di un'ora, gli amministratori di condominio: «Ma chi controllerà gli impianti autonomi?» - Rosanna De Angelis presidente di Anaci Roma (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) teme che le misure adottate dal Comune possano penalizzare le persone anziane e fragili ... Scrive roma.corriere.it

Quando si accendono i riscaldamenti, il calendario regione per regione - In molte regioni del Nord i termosifoni sono già accesi, mentre nel resto d’Italia si attende novembre secondo il calendario termico stabilito per l’inverno 2025- Riporta quifinanza.it

accensione riscaldamento roma 2025Accensione riscaldamento Roma 2025: date, orari e regole - Con l’arrivo dell’autunno e l’abbassarsi delle temperature, a Roma torna l’attenzione sulle regole per l’accensione del riscaldamento domestico nel 2025. Da msn.com

