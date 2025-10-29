Accademia di Santa Sofia al via la nuova stagione artistica | Teatro Comunale sold out per Ron

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà Ron, venerdì 31 ottobre alle ore 19 presso il Teatro Comunale di Benevento, ad inaugurare la nuova stagione artistica dell’Accademia di Santa Sofia, in collaborazione con il Conservatorio “Nicola Sala”, l’Università degli Studi del Sannio e Banco BPM. Ron torna in teatro con un nuovo ed emozionante spettacolo dal titolo “Al Centro esatto della Musica”, una frase simbolica che racchiude il suo profondo legame con il palcoscenico. È proprio lì, infatti, che il cantautore esprime al meglio la sua arte, tra nuovi arrangiamenti e il contatto diretto con il pubblico. Accompagnato da una band affiatata, Ron propone una scaletta ricca di oltre venti brani, tra grandi successi, nuove canzoni e omaggi alla canzone d’autore, come “Lontano Lontano” di Luigi Tenco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accademia di Santa Sofia, al via la nuova stagione artistica: Teatro Comunale sold out per Ron

Scopri altri approfondimenti

Con Daniel Harding alla bacchetta,l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia trasforma la Valchiria in evento straordinario. di Mario Dal Bello - facebook.com Vai su Facebook

Cos'è un leitmotiv? Visita il nostro sito per scoprirlo e ascoltare alcuni dei leitmotive della Valchiria di Wagner http://santacecilia.it/leitmotiv - X Vai su X

Ron inaugura la nuova stagione dell’Accademia di Santa Sofia con “Al centro esatto della musica” - 2026 dell’Accademia di Santa Sofia, il prossimo 31 ottobre al Teatro Comunale di Benevento, con il concerto dal titolo ... Riporta msn.com

«Fuochi d’Artificio 2»: sabato la danza in musica con l’Orchestra Accademia di Santa Sofia - Sabato 25 gennaio alle ore 19, l’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia si esibirà all’Auditorium Sant’Agostino di Benevento con «Fuochi d’artificio 2», in un concerto che si caratterizza per la ... Come scrive ilmattino.it

Sul set del Gladiatore un concerto dell'Accademia di Santa Sofia - 'Fratello' tunisino del nostro Colosseo, è noto soprattutto perché fu il set di alcune iconiche scene de Il Gladiatore. Segnala ansa.it