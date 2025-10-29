Abusi su un paziente che si era rivolto a lui per il certificato sportivo condannato medico di base
Gli abusi denunciati da un 22enne sono avvenuti al centro medico dell'Asl di Corsico (Milano) nell'estate del 2024. Il medico, 60 anni, era già stato condannato per violenza sessuale nei confronti di un altro giovane paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
