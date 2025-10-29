Un medico di base di 59 anni è stato condannato dall’undicesima sezione penale del tribunale di Milano a 4 anni e 8 mesi per le accuse di violenza sessuale aggravata ai danni di un paziente di 22 anni. Gli abusi denunciati dal giovane sarebbero stati commessi durante una visita agli inizi di luglio del 2024 per un certificato di idoneità sportiva non agonistica. Le indagini della pm Alessia Menegazzo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Abusi sessuali su una 22enne durante una visita, medico condannato a Milano