Abitare la vera sfida del futuro | La casa è un diritto non un lusso
Presidente Bernabè, il tema della casa è tornato al centro del dibattito anche nella nostra provincia. "Sì, ed è un fatto molto positivo. La casa è un elemento di coesione sociale: quando mancano risposte adeguate, aumenta la disuguaglianza". Perché oggi trovare casa è così difficile? "Perché la domanda cresce più dell’offerta. Non riguarda solo chi cerca una prima abitazione, ma anche studenti, lavoratori in trasferta, turisti. A questo si sommano i costi alti e stipendi fermi. Serve una strategia integrata, che tenga conto dei redditi reali delle famiglie". Parla spesso di una "visione integrata" del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
