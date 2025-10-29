Abitare la vera sfida del futuro | La casa è un diritto non un lusso

Ilrestodelcarlino.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presidente Bernabè, il tema della casa è tornato al centro del dibattito anche nella nostra provincia. "Sì, ed è un fatto molto positivo. La casa è un elemento di coesione sociale: quando mancano risposte adeguate, aumenta la disuguaglianza". Perché oggi trovare casa è così difficile? "Perché la domanda cresce più dell’offerta. Non riguarda solo chi cerca una prima abitazione, ma anche studenti, lavoratori in trasferta, turisti. A questo si sommano i costi alti e stipendi fermi. Serve una strategia integrata, che tenga conto dei redditi reali delle famiglie". Parla spesso di una "visione integrata" del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

abitare la vera sfida del futuro la casa 232 un diritto non un lusso

© Ilrestodelcarlino.it - Abitare, la vera sfida del futuro: "La casa è un diritto, non un lusso"

Contenuti che potrebbero interessarti

abitare vera sfida futuroAbitare, la vera sfida del futuro: "La casa è un diritto, non un lusso" - "Chi nasce in difficoltà oggi fa molta più fatica a migliorare la propria condizione. Da msn.com

abitare vera sfida futuroVent’anni di legge urbanistica. Le sfida delle città per il futuro: "Sì allo sviluppo, ma sostenibile" - Varese, al Salone Estense esperti, accademici e istituzioni a confronto. Segnala msn.com

Cosmano Lombardo, il futuro è veloce ma la vera sfida è l'etica - "Questo mix incredibile di tecnologia ci sta portando in un futuro sicuramente più veloce, dove noi esseri umani riusciamo a fare molte più cose" sfruttando l'intelligenza artificiale, senza troppo ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Abitare Vera Sfida Futuro