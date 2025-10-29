Abilitazione da 30 CFU conseguita dopo il 29 ottobre | si può partecipare al concorso PNRR3 Pillole di Question Time

Nel question time del 16 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la docente esperta Sonia Cannas, è stata discussa una questione importante relativa all’accesso con riserva al concorso PNRR. Un focus particolare è stato posto su: la possibilità di partecipare al concorso per chi conclude il percorso di abilitazione da 30 CFU dopo il 29 ottobre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it