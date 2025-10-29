Abbott | In Italia sistema di ultima generazione per fibrillazione atriale
(Adnkronos) – Dopo aver ottenuto il marchio Ce, Abbott annuncia la disponibilità in Italia di Volt™ Pfa, un sistema all-in-one di nuova generazione per la diagnosi, mappatura e ablazione con campo elettrico pulsato (Pfa, Pulsed field ablation) della fibrillazione atriale. Questa forma di aritmia, la più diffusa, "negli ultimi 10 anni è diventata uno tra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
