abbiamo scoperto i prodotti preferiti di demi moore per la sua chioma iconica e li vogliamo tutti

Ammettiamolo: tutte, almeno una volta, abbiamo sognato capelli luminosi e splendidi come quelli di Demi Moore. L'attrice, ormai da diverso tempo, ha vissuto un glow up stupefacente per quanto riguarda la sua chioma che, dal red carpet alle strade di Los Angeles, appare sempre glossy e impeccabile. Il merito di questa trasformazione è di una serie di prodotti per capelli che Demi ha iniziato ad usare dopo l'ennesima trasformazione sul set che l'aveva costretta a sottoporre ad uno stress ulteriore la sua chioma. I prodotti in questione sono quelli firmati Kevin Murphy, un brand di haircare professionale che mescola ingredienti naturali e scienza avanzata per donare leggerezza, forza e luce ai capelli.

