Abbiamo geneticamente modificato un fungo che potrebbe liberarci per sempre dalle zanzare

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le zanzare sono l’animale che uccide ogni anno più esseri umani in tutto il mondo. Non con zanne o artigli affilati, ma attraverso la moltitudine di malattie di cui possono diventare vettore. Una strategia che un gruppo di ricercatori cinesi ha deciso di volgere contro di loro, ingegnerizzando un. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

abbiamo geneticamente modificato fungoAbbiamo geneticamente modificato un fungo che potrebbe liberarci per sempre dalle zanzare - Infetta e uccide gli insetti: ora è stato modificato per emettere composti odorosi che attirano le zanzare. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Abbiamo Geneticamente Modificato Fungo