Abbandonata in Australia su un’isola da una nave da crociera | muore 80enne
Indagini in corso sul misterioso caso avvenuto nella Lizard Island L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
News recenti che potrebbero piacerti
Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. La scorsa settimana la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, Vai su Facebook
Abbandonata su un'isola deserta durante la crociera da 45mila euro, 80enne trovata morta: «Non si è imbarcata in tempo» - Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata dall'imbarcazione su ... Lo riporta msn.com
Abbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni - Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Segnala ansa.it