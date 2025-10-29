Abbandonata dalla nave da crociera su un' isola in Australia muore donna di 80 anni

Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Lo scrive la Bbc. La scorsa settimana la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer, ma si è allontanata dal gruppo e. 🔗 Leggi su Feedpress.me

