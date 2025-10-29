Abbandonata dalla nave da crociera su un' isola in Australia muore donna di 80 anni

Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un’isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Lo scrive la Bbc. La scorsa settimana la donna stava facendo una escursione a Lizard Island, 250 km a nord di Cairns, insieme ad altri passeggeri della nave da crociera Coral Adventurer, ma si è allontanata dal gruppo e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni

Approfondisci con queste news

Ciao a tutti amanti dell'Urbex ? Domenica alle ore 15 sul canale Youtube di Urbex MJ vi porto ad esplorare una nave completamente abbandonata che sta per scomparire nelle acque del fiume Adda! ? Non imitate le azioni che vedrete in questa esplorazi - facebook.com Vai su Facebook

Abbandonata dalla nave da crociera su un'isola in Australia, muore donna di 80 anni - Le autorità australiane stanno indagando dopo che una donna di 80 anni, abbandonata su un'isola della Grande Barriera Corallina da una nave da crociera, è stata trovata morta. Scrive ansa.it

Passeggera di una nave da crociera scompare, allarme a bordo e scattano le ricerche: ritrovata morta - La donna è stata trovata senza vita a Lizard Island dopo essere scomparsa dal gruppo durante un'escursione organizzata dalla nave da crociera ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Crociera riparte lasciandola su un'isola deserta, passeggera trovata morta: nessuno si era accorto che lei non c'era - Si è persa durante un'escursione e non è riuscita a ritrovare la strada verso la crociera su cui stava viaggiando: il resto del gruppo ... Riporta msn.com