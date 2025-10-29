A14 nei due blindati viaggiavaun tesoro di 3 milioni di euroCommando da Cerignola 3 arrestiIl film-choc dell?assalto

Corriereadriatico.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PORTO RECANATI Un inferno di piombo e fiamme in A14. Il film-choc dell?assalto, ripreso con il telefonino da un automobilista, avrebbe fruttato al commando quasi tre milioni di euro. La. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

a14 nei due blindati viaggiavaun tesoro di 3 milioni di eurocommando da cerignola 3 arrestiil film choc dellassalto

© Corriereadriatico.it - A14, nei due blindati viaggiavaun tesoro di 3 milioni di euroCommando da Cerignola, 3 arrestiIl film-choc dell?assalto

Contenuti che potrebbero interessarti

a14 due blindati viaggiavaunun tesoro di 3 milioni di euro - I due portavalori erano partiti dalla sede della Mondialpol di Jesi ed erano diretti a Civitanova. Da corriereadriatico.it

Incidente in A14: tre feriti in un tamponamento fra due furgoni e una motrice - C'è stato un incidente stradale sull'autostrada A14, all'altezza del casello di Fano, in direzione nord. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: A14 Due Blindati Viaggiava un