A14 nei due blindati viaggiavaun tesoro di 3 milioni di euroCommando da Cerignola 3 arrestiIl film-choc dell?assalto
PORTO RECANATI Un inferno di piombo e fiamme in A14. Il film-choc dell?assalto, ripreso con il telefonino da un automobilista, avrebbe fruttato al commando quasi tre milioni di euro. La. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il piccolo viaggiava sul seggiolino sul sedile posteriore della vettura guidata dal papà Vai su Facebook
un tesoro di 3 milioni di euro - I due portavalori erano partiti dalla sede della Mondialpol di Jesi ed erano diretti a Civitanova. Da corriereadriatico.it
Incidente in A14: tre feriti in un tamponamento fra due furgoni e una motrice - C'è stato un incidente stradale sull'autostrada A14, all'altezza del casello di Fano, in direzione nord. Come scrive rainews.it