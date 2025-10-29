A Washington tre giorni di discussioni sui rapporti tra civili e militari Tante lezioni per l’Italia

Nato nel 1960 su iniziativa del sociologo militare americano Morris Janowitz, l’ Inter University Seminar on Armed Force and Society (IUSAFS) è un’associazione di carattere accademico che riunisce ricercatori e professori dalla principali università americane, principalmente quelle delle forze armate, per discutere dei principali temi riguardanti il rapporto tra militari e società negli Stati Uniti. L’associazione possiede una rivista scientifica molto prestigiosa, chiamata proprio Armed Forces & Society, e svolge ogni due anni una grande conferenza che riunisce tutti i membri dell’associazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

