Ingegnere specializzato nel superamento di barriere architettoniche, in questi anni ha letteralmente rivoluzionato il tempo libero e le vacanze delle persone con disabilità, consentendo loro di effettuare esperienze un tempo del tutto proibitive, impensabili. Fondatore e presidente di Dappertutto Odv, il vincitore del Premio Solidarietà "Marcello Meroni" 2025 è il valtellinese, malenco di Torre, Walter Fumasoni. Il premio, giunto alla XVII edizione, è dedicato a chi, in ambito montano, è d’esempio per tutti ed è stato istituito a ricordo di Marcello Meroni, astrofisico ed alpinista venuto a mancare nel 2008. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Walter Fumasoni il premio Solidarietà