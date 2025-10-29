A Villa Giulia torna la mostra della camelia invernale
19esima mostra della camelia invernale a Villa Giulia.Le eleganti camelie, resistenti alle temperature più basse (persino sotto la neve), sono le "regine dell'inverno". Nei giorni 1 e 2 novembre a Verbania sul Lago Maggiore sono previsti una serie di eventi a tema floreale collegati alla XIX. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondisci con queste news
Venerdì 31 ottobre alle 16:30 a Villa Giulia si terrà un incontro dal titolo "Carlo e Giovanna. Memorie di una vita per la collettività". Ne parlerà il giornalista e scrittore Massimo Serafini, con i contributi di amici e amiche. Incontro a ingresso libero, seguirà per chi Vai su Facebook
Evento Marcello Maloberti POESIA a cura di Cristiana Perrella al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - X Vai su X
Mostre Roma ottobre 2025: al Ninfeo di Villa Giulia torna a scorrere l’acqua nell’ottava meraviglia del mondo con 'The Eternal Duality' - Dopo decenni di silenzio, le fontane del Ninfeo di Villa Giulia tornano a vivere grazie a un dialogo sorprendente tra arte antica e contemporanea. Scrive msn.com
Ugo Nespolo in mostra a Verbania - Sulla terrazza la grande scultura gonfiabile Roi Ubu, realizzata con l’amico Enrico Baj che evoca l’interesse per la Patafisica. Secondo rainews.it
Verbania, a Villa Giulia l'antologica di Ugo Nespolo: "Questo posto è emozionante" - 900 mostre fatte, tutte emozionano come la prima, ma questa è a sé per la bellezza del luogo. Scrive lastampa.it