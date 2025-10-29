A Villa Filippina con Quarto Tempo e Xinergie quattro giorni tra musica laboratori per bimbi e artigianato

29 ott 2025

Musica, laboratori per bimbi e artigianato. Dal 30 ottobre al 2 novembre Villa Filippina diventa un vero e proprio ponte del benessere, tra tradizione e contemporaneità, con "Sicilia Condivisa", una manifestazione interamente gratuita organizzata da “Quarto Tempo-Xinergie” insieme a tante altre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

