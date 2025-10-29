A Vicofertile torna la festa Crazy Circus per Halloween
Venerdì 31 ottobre, dalle ore 18, piazza Terramare a Vicofertile si trasformerà in un grande circo dell’orrore e del divertimento per il tradizionale Halloween Party 2025 – “Crazy Circus”, organizzato dall’associazione I Cittadini di Vicofertile in collaborazione con Vecchia Vico e con il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
