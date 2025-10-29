A Verbania apre la pista di pattinaggio sul ghiaccio | torna Intra on ice

Novaratoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pista di pattinaggio Intra On Ice, sotto la tettoia dell'imbarcadero vecchio in corso Goffredo Mameli, torna a Verbania per una nuova stagione invernale, con una struttura ampliata. L'attrazione, ormai punto di riferimento delle festività cittadine, propone anche quest'anno un calendario con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

