A Uomini e Donne Ciro racconta la rottura con Martina De Ioannon Gianmarco la difende e spiega perché si è assentata

A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon. Il napoletano ha svelato il motivo per cui è stato lasciato, Gianmarco ha difeso la romana spiegando anche il motivo per il quale si è assentata in studio. "Se fosse venuta qui avrebbe litigato con la famiglia", le parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Uomini e Donne, le anticipazioni: il confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina. Ma non c'era Martina De Ioannon Vai su Facebook

DOMANI, mercoledì 29 ottobre, a #UominieDonne il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina! Vi aspettiamo alle 14:45 su Canale 5 - X Vai su X

A Uomini e Donne Ciro racconta la rottura con Martina De Ioannon, Gianmarco la difende e spiega perché si è assentata - A Uomini e Donne oggi Gianmarco Steri e Ciro Solimeno si sono confrontati faccia a faccia su Martina De Ioannon ... Secondo fanpage.it

Uomini e Donne, 28 ottobre: confronto shock tra Ciro, Cristina e Gianmarco, Martina De Ioannon assente - Confronto in cui volano accuse e colpi bassi nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne: Ciro, Cristina e Gianmarco si dicono tutto, mentre Martina ... Si legge su alfemminile.com

Perché Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati?/ La verità a Uomini e Donne - Ecco perché Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati: la verità raccontata nello studio di Uomini e Donne. Si legge su ilsussidiario.net