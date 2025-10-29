A Tuglie il percorso pedonale Aragona intitolato alla memoria dell’assessora Solida
TUGLIE - Si è svolta nei giorni scorsi a Tuglie la cerimonia di intitolazione del percorso pedonale Aragona alla figura di Francesca Solida, insegnante e amministratrice comunale scomparsa a soli 41 anni ad ottobre dello scorso anno. L’iniziativa, fortemente coinvolgente ed emozionante ha. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Domenica 26 ottobre – ore 11:00 Accesso percorso pedonale – Corso Italia
