A Torino fanno festa l’esonero di Tudor fa ricca la Juve

Dopo momenti di crisi, si sa, c’è sempre un contraccolpo. L’esonero di Tudor ha chiuso un ciclo durato troppo poco, ma con se ha portato grandi notizie. Non tutto il male vien per nuocere, si potrebbe dire oggi alla Continassa, dove l’aria resta pesante ma non priva di spiragli di luce. La Juventus sta attraversando il momento più complicato degli ultimi anni, forse persino più turbolento di quello vissuto sotto la gestione di Thiago Motta, quando la squadra sembrava aver perso identità e fiducia. Dopo cinque pareggi consecutivi e tre sconfitte di fila tra campionato e coppe, l’esonero di Igor Tudor è apparso come l’unica via d’uscita per una società che non poteva più permettersi di restare immobile. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

