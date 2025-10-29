Se ne sentiva parlare da diversi anni, sembrava uno scherzo, ma questa volta ci sono state molte adesioni. Talamone ha raccolto 400 firme per la ’ secessione ’ da Orbetello e l’adesione a Magliano: la sottoscrizione era stata avviata questa estate, dopo quelle che i promotori segnalano come "evidenti difficoltà del gioiello della Maremma e scarsi interventi dell’amministrazione orbetellana". Quattro i punti fondanti della petizione popolare: la prossimità territoriale e funzionale tra Talamone e Magliano, la maggiore coerenza culturale, sociale e storica con Magliano, una carente attenzione amministrativa da parte dell’attuale amministrazione comunale e volontà condivisa di avere un’amministrazione più vicina ed efficiente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Talamone tira aria di secessione